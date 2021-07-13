Популярная вакцина от коронавируса вызывает редкое заболевание

Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса Johnson&Johnson повышает риск редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре. Во время него иммунная система атакует нервы.

Такие выводы сделало Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщает The Washington Post.

В США ввели 12,8 млн доз этой вакцины и такой синдром обнаружили примерно в 100 случаях, один из которых стал смертельным. Причем у 95% пациентов наблюдались серьезные симптомы, требующие госпитализации.

Заболевание чаще поражало мужчин старше 50 лет, они жаловались на здоровье обычно через две недели после вакцинации. Большинство людей полностью выздоравливает от синдрома Гийена-Барре.

Компания Johnson&Johnson производит вакцину от COVID-19 для США. Препарат также поступает в другие страны по программе внешней помощи в борьбе с пандемией. Украина на прошлой неделе официально зарегистрировала вакцину Johnson&Johnson для экстренного применения.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Таиланде будет проходить сразу двумя разными вакцинами. Препараты «замиксуют» для того, чтобы повысить уровень защиты от новых мутаций. Так называемый «коктейль» планируют делать на основе препаратов AstraZeneca и Sinovac.

Источник: The Washington Post