Ливень в многоэтажке Черкасс и ураган в Житомире - фото и видео стихии

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Ракурс

Сильный ливень прокатился Черкассами и нанес существенного вреда: ветер ломал ветви деревьев, ряд дорог и тротуаров были подтоплены.

Видео потопа в одном из многоэтажных жилых домов города обнародовал житель Черкасс Денис Колесник.

Кроме этого, стихия наделала беды и в Житомире. Там вследствие грозы затопило улицы, а ураган бросал деревья на автомобили и срывал крыши зданий. В результате непогоды один человек пострадал — на мужчину упало дерево. Ураган налетел на город вечером 12 июля. Тогда жару внезапно сменил шквальный ветер и ливень. В некоторых микрорайонах Житомира прошел обильный град.

Как информирует пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате осложнения погодных условий были обесточены 130 населенных пунктов в восьми областях. Больше всего пострадали Днепропетровская, Черкасская и Житомирская области.