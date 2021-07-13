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Ракурс
Сома-гиганта поймали в Днепре

Сома-гиганта поймали в Днепре (ФОТО)

13 июл 2021, 09:25
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Сома-гиганта поймали в Днепре. Житель Днепра Павел Мосейчук обнародовал фото с огромным сомом на собственной Фейсбук-странице.

Выявить сома удалось во время подводной охоты в реке Днепр. Мосейчук указал, что съездил на охоту утром перед работой. Впоследствии он констатировал, что «утро начинается не с кофе». На фото видно, что держать улов нелегко. Голова сома была больше чем у рыбака. По словам Мосейчука, рыба пойдет на стейки.

Напомним, сомы — пресноводные речные рыбы, которые любят дно водоемов и глубокие участки. Этот вид считают самой крупной пресноводной рыбой Европы, которая способна «поглотить» всю другую фауну водоемов. Тело «усачей» голое и не имеет чешуи, покрытое слоем слизи. Сомы достигают в длину до 5 м и могут весить 100 кг.

Источник: Ракурс


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