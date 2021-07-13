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Ракурс
Загадочное отравление на мясокомбинате — на Полтавщине в больницу загремело 16 человек

Загадочное отравление на мясокомбинате — на Полтавщине в больницу попали 16 человек

13 июл 2021, 09:20
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На мясокомбинате в Глобино (Полтавская область) в ночь на вторник, 13 июля, произошло массовое отравление.

Причина инцидента выясняется. Отравились 16 работников.

ГСЧС Украины сообщила, что чрезвычайное происшествие зафиксировали во время ночной смены, в 00.30 в сортировочном цехе ООО «Глобинский мясокомбинат».

В больницу увезли 14 работников, один из них — в тяжелом состоянии, 13 человек — в состоянии средней степени тяжести. Еще двое сотрудников мясокомбината от госпитализации отказались.

Работа предприятия не прекращалась.

«Глобинский мясокомбинат» входит в тройку крупнейших производителей мясной продукции в Украине. Предприятие продает более 1700 тонн колбасной продукции ежемесячно во всех регионах Украины и за рубежом.

«Ракурс» ранее сообщал о массовом отравлении среди посетителей ресторанов в Харькове, которое произошло в середине июня. Всего из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 90 человек, среди них 19 детей до 17 лет

Источник: Ракурс


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