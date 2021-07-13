Загадкове отруєння на м'ясокомбінаті — на Полтавщині в лікарню загриміло 16 людей

https://racurs.ua/ua/n157330-zagadkove-otruiennya-na-m-yasokombinati-na-poltavschyni-v-likarnu-zagrymilo-16-ludey.html

Ракурс

На м’ясокомбінаті в Глобино (Полтавська область) у ніч на вівторок, 13 липня, сталося масове отруєння.

Причина інциденту наразі з’ясовується. Отруїлося 16 працівників.

ДСНС України повідомила, що надзвичайну подію зафіксували під час нічної зміни, о 00.30 в сортувальному цеху ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».

До лікарні відвезли 14 працівників, один з них — у тяжкому стані, 13 людей — у стані середнього ступеня тяжкості. Ще двоє співробітників м’ясокомбінату від госпіталізації відмовилися.

Робота підприємства не припинялася.

«Глобинський м’ясокомбінат» входить до трійки найбыльших виробників м’ясної продукції в Україні. Підприємство продає понад 1700 тонн ковбасної продукції щомісяця в усіх регіонах України і за кордоном.

«Ракурс» раніше повідомляв про масове отруєння серед відвідувачів ресторанів у Харкові, яке сталося в середині червня. Загалом від спалаху кишкової інфекції постраждали 90 людей, серед них 19 дітей віком до 17 років