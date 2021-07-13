Можно ли смешивать вакцины от COVID, сообщила ВОЗ

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Можно ли смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, указала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на практику комбинации препаратов иммунопрофилактики в Канаде и Таиланде.

ВОЗ назвала решение властей Бангкока «опасной тенденцией», поскольку данных о влиянии «коктейля» различных вакцин на организм человека мало. Об этом во время брифинга сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумь Сваминатан, пишет Reuters.

Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, касающихся смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу, — отметила Сваминатан.

Ранее в июне Канадский национальный совещательный комитет по иммунизации рекомендовал жителям страны при необходимости «смешивать» препараты от коронавируса при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин британско-шведского производителя AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech производства США и Германии или американской вакцины Moderna. Канадцы, которые успели вакцинироваться препаратом AstraZeneca, могут сделать вторую прививку препаратами Pfizer и Moderna. В то же время в Таиланде позволили смешивать китайскую вакцину Sinovac с AstraZeneca.

Европейский регулятор также допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным. Там объяснили это тем, что все существующие вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.

Источник: Reuters