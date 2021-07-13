Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Аналог TikTok от Google появился в YouTube

Аналог TikTok от Google появился в YouTube

13 июл 2021, 08:25
999

YouTube Shorts заработал в Украине в приложении на сайте видеохостинга интернет-гиганта Google. Таким образом YouTube запустил свой аналог соцсети TikTok.

Об этом пишет Engadget.

Сервис теперь доступен для пользователей в около 100 странах. На период тестирования все желающие могли просматривать короткие видео, а теперь пользователям открыли доступ к инструментам для создания и редактирования видеороликов.

Работа сервиса напоминает TikTok — все видео можно лайкать, распространять и комментировать. Переход между видео происходит с помощью свайпа вверх. Однако YouTube Shorts позволяет также поставить негативную реакцию — дизлайк.

Напомним, 5 августа прошлого года соцсеть Instagram запустила приложение Reels, которое позволяет пользователям записывать короткие видеоклипы с аудио. Впоследствии в сентябре видеохостинг YouTube объявил о запуске собственного сервиса 15-секундных видеороликов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров