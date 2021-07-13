Аналог TikTok от Google появился в YouTube

https://racurs.ua/n157328-analog-tiktok-ot-google-poyavilsya-v-youtube.html

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YouTube Shorts заработал в Украине в приложении на сайте видеохостинга интернет-гиганта Google. Таким образом YouTube запустил свой аналог соцсети TikTok.

Об этом пишет Engadget.

Сервис теперь доступен для пользователей в около 100 странах. На период тестирования все желающие могли просматривать короткие видео, а теперь пользователям открыли доступ к инструментам для создания и редактирования видеороликов.

Работа сервиса напоминает TikTok — все видео можно лайкать, распространять и комментировать. Переход между видео происходит с помощью свайпа вверх. Однако YouTube Shorts позволяет также поставить негативную реакцию — дизлайк.

Напомним, 5 августа прошлого года соцсеть Instagram запустила приложение Reels, которое позволяет пользователям записывать короткие видеоклипы с аудио. Впоследствии в сентябре видеохостинг YouTube объявил о запуске собственного сервиса 15-секундных видеороликов.