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Апостолы. Фото: УНИАН
13 июля — какой праздник отмечают и кто празднует имениныhttps://racurs.ua/n157327-13-iulya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-kto-prazdnuet-imeniny.htmlРакурс
13 июля отмечают праздник Двенадцати апостолов — учеников Христа, наиболее приближенных к нему. У наших предков это был день чествования лета, которое становилось чрезвычайно жарким в это время.
В этот день нельзя злиться и ругаться, обижаться и сплетничать, ведь это день прощения и примирения. А еще лучше не назначать сегодня встречи в первой половине дня, иначе они плохо закончатся.
В праздник 12 апостолов принято вспоминать людей, которые первыми поверили в Христа и последовали за ним. Имена 12 учеников Иисуса — Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иван, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иакова), Симон Зилоти и Матфей.
12 ближайших учеников были рядом с сыном Божьим до конца его земного пути и продолжили нести учение Христа, не усомнившись в нем ни на минуту. В этот день также вспоминают о слабости Петра, которую он проявил, когда трижды отрекся от Христа, и предательство Иуды.
День ангела празднуют:
- Андрей;
- Иван;
- Петр;
- Филипп.
Народные приметы:
- Если кукушка продолжает ковать, то лето будет долгое и теплое;
- С этого дня лето катится зиме навстречу;
- Облака желтые, как медь — к дождю;
- Белые облака против ветра поднимаются — к дождю, по ветру идут — к теплу;
- Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.
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