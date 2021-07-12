Апостолы. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157327-13-iulya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-kto-prazdnuet-imeniny.html

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13 июля отмечают праздник Двенадцати апостолов — учеников Христа, наиболее приближенных к нему. У наших предков это был день чествования лета, которое становилось чрезвычайно жарким в это время.

В этот день нельзя злиться и ругаться, обижаться и сплетничать, ведь это день прощения и примирения. А еще лучше не назначать сегодня встречи в первой половине дня, иначе они плохо закончатся.

В праздник 12 апостолов принято вспоминать людей, которые первыми поверили в Христа и последовали за ним. Имена 12 учеников Иисуса — Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иван, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иакова), Симон Зилоти и Матфей.

12 ближайших учеников были рядом с сыном Божьим до конца его земного пути и продолжили нести учение Христа, не усомнившись в нем ни на минуту. В этот день также вспоминают о слабости Петра, которую он проявил, когда трижды отрекся от Христа, и предательство Иуды.

День ангела празднуют:

Андрей;

Иван;

Петр;

Филипп.

Народные приметы: