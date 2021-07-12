Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Апостолы. Фото: УНИАН

13 июля — какой праздник отмечают и кто празднует именины

12 июл 2021, 22:26
999

13 июля отмечают праздник Двенадцати апостолов — учеников Христа, наиболее приближенных к нему. У наших предков это был день чествования лета, которое становилось чрезвычайно жарким в это время.

В этот день нельзя злиться и ругаться, обижаться и сплетничать, ведь это день прощения и примирения. А еще лучше не назначать сегодня встречи в первой половине дня, иначе они плохо закончатся.

В праздник 12 апостолов принято вспоминать людей, которые первыми поверили в Христа и последовали за ним. Имена 12 учеников Иисуса — Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иван, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иакова), Симон Зилоти и Матфей.

12 ближайших учеников были рядом с сыном Божьим до конца его земного пути и продолжили нести учение Христа, не усомнившись в нем ни на минуту. В этот день также вспоминают о слабости Петра, которую он проявил, когда трижды отрекся от Христа, и предательство Иуды.

День ангела празднуют:

  • Андрей;
  • Иван;
  • Петр;
  • Филипп.

Народные приметы:

  • Если кукушка продолжает ковать, то лето будет долгое и теплое;
  • С этого дня лето катится зиме навстречу;
  • Облака желтые, как медь — к дождю;
  • Белые облака против ветра поднимаются — к дождю, по ветру идут — к теплу;
  • Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров