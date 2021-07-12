Ребенка подстрелили на Житомирщине. Фото: УСИ

https://racurs.ua/n157326-rebenka-podstrelili-na-jitomirschine-strelkom-okazalsya-drug-otca.html

Ракурс

9-летнего мальчика подстрелили на Житомирщине сегодня, 12 июля. Инцидент произошел в городе Новоград-Волынский.

В больницу райцентра мальчика доставили с предварительным диагнозом «сквозное огнестрельное ранение спины». Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его положили в реанимацию и оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.

По информации правоохранителей, инцидент якобы происходил на берегу местной реки. Однако впоследствии выяснилось, что эта информация является неправдивой. Полицейские провели обыски по месту жительства мальчика и обнаружили доказательства того, что ребенок был ранен в доме.

С места происшествия полицейские изъяли пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Им удалось установить, что к стрельбе в ребенка причастен житель Киева. Мужчина является действующим военнослужащим и знакомым отца, который приехал накануне. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Киевщине 15-летняя школьница застрелила друга, делая снимок для соцсетей.