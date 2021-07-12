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Ракурс
Ребенка подстрелили на Житомирщине. Фото: УСИ

Ребенка подстрелили на Житомирщине — стрелком оказался друг отца

12 июл 2021, 21:46
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9-летнего мальчика подстрелили на Житомирщине сегодня, 12 июля. Инцидент произошел в городе Новоград-Волынский.

В больницу райцентра мальчика доставили с предварительным диагнозом «сквозное огнестрельное ранение спины». Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его положили в реанимацию и оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.

По информации правоохранителей, инцидент якобы происходил на берегу местной реки. Однако впоследствии выяснилось, что эта информация является неправдивой. Полицейские провели обыски по месту жительства мальчика и обнаружили доказательства того, что ребенок был ранен в доме.

С места происшествия полицейские изъяли пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Им удалось установить, что к стрельбе в ребенка причастен житель Киева. Мужчина является действующим военнослужащим и знакомым отца, который приехал накануне. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Киевщине 15-летняя школьница застрелила друга, делая снимок для соцсетей.

Источник: Ракурс


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