Зеленский. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее главы согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на Донбассе.

По его словам, завершение войны на Донбассе бойкотирует Россия. Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга в Германии.

Украинский лидер рассказал, что считает прекрасным проект кластеров, который готовила немецкая сторона совместно с французской, но российская сторона до сих пор не акцептовала эти шаги по завершению войны на Донбассе.

Зеленский отметил, что хочет привлечь Соединенные Штаты Америки (США) к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Сейчас украинский лидер еще не успел обсудить вопрос привлечения США к нормандскому формату с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.

Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут «за» или это будет в другом формате. Этот вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос, — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11−12 июля президент Украины пребывает с важным официальным визитом в Германии. Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эти переговоры на фоне окончания эры Меркель во главе ФРГ будут чрезвычайно важны для Украины.

Эксперты считают, что Зеленский в Берлине «сдаст» несколько экзаменов. А экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин называет встречу с Меркель моментом истины для Зеленского.