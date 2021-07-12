Ангела Меркель. Фото: брифінг

https://racurs.ua/n157324-merkel-hochet-ostavit-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-vopreki-severnomu-potoku-2.html

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Ангела Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину даже после завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Соответствующий вопрос канцлер Германии планирует поднять во время своего визита в США. Об этом она заявила во время брифинга с Владимиром Зеленским, который находится в стране с визитом.

Меркель заявила, что Германия хочет добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину после завершения строительства «Северного потока- 2». В частности, Меркель отметила, что Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины относительно угрозы, которую несет российский трубопровод.

В то же время украинский президент считает, что вопросы энергетики должны быть вынесены на обсуждение в рамках нормандского формата.

Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11−12 июля президент Украины находится с важным официальным визитом в Германии. Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эти переговоры на фоне окончания эры Меркель во главе ФРГ чрезвычайно важны для Украины.

Эксперты считают, что Зеленский в Берлине «сдаст» несколько экзаменов. А экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин называет встречу с Меркель моментом истины для Зеленского.