Ангела Меркель. Фото: брифінг

https://racurs.ua/ua/n157324-merkel-hoche-zalyshyty-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-popry-pivnichnyy-potik-2.html

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Ангела Меркель виступила за збереження транзиту газу через Україну навіть після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Відповідне питання канцлер Німеччини планує порушити під час свого візиту до США. Про це вона заявила під час брифінгу із Володимиром Зеленським, який перебуває в країні з візитом.

Меркель заявила, що Німеччина хоче досягти того, аби залишився транзит газу через Україну після завершення будівництва «Північного потоку-2». Зокрема, Меркель відзначила, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України щодо загрози, яку несе російський трубопровід.

Натомість український президент вважає, що питання енергетики мають бути винесені на обговорення в межах нормандського формату.

Я думаю, що нормандський формат може бути майданчиком, де можуть підніматися енергетичні питання. Я сказав пані Меркель, що Україна може бути відключена від газу. Ми всі ризикуємо. Газ може не отримати і окупована територія Донбасу. А це ті зобов’язання, які брали на себе учасники Нормандії, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11−12 липня президент України перебуває із важливим офіційним візитом у Німеччині. Володимир Зеленський зустрінеться із канцлером ФРН Ангелою Меркель. Ці переговори на тлі закінчення ери Меркель на чолі ФРН матимуть надзвичайно важливе значення для України.

Експерти вважають, що Зеленський у Берліні складатиме кілька іспитів. А екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає зустріч із Меркель моментом істини для Зеленського.