«Голос» звільнив Железняка з посади голови фракції — він заперечує

Голос. Фото: прес-служба політсили

https://racurs.ua/ua/n157323-golos-zvilnyv-jeleznyaka-z-posady-golovy-frakciyi-vin-zaperechuie.html

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Ярослав Железняк, очільник розколотої фракції «Голос» у парламенті, був звільнений із посади.

За відповідне рішення проголосували 11 народних обранців. Про це повідомила представниця політсили Ольга Стефанишина.

До обрання нового голови фракції його обов’язки виконуватиме Роман Костенко, наголосили нардепи «Голосу». Натоміть сам Ярослав Железняк заявив, що рішення про кадрові зміни ухвалюється 14 голосами, і закликав «не сприймати заяви колег як такі, що відповідають дійсності».

За словами Стефанишиної, 14 голосів потрібно для призначення голови фракції, а для звільнення достатньо більшості, тобто 11 голосів. Вже згодом у прес-службі політсили спростували інформацію Стефанишиної, і заявили, що для звільнення Железняка потрібно щонайменше дві третини голосів від складу фракції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в парламентській фракції партії «Голос» оформили розкол. Про це з трибуни Ради 16 червня оголосила нардеп Олександра Устінова. Половина фракції створила окреме об'єднання «Справедливість». До нього увійде 10 нардепів.