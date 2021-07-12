«Голос» уволил Железняка с должности главы фракции — он отрицает

Голос. Фото: пресс-служба политсилы

https://racurs.ua/n157323-golos-uvolil-jeleznyaka-s-doljnosti-glavy-frakcii-on-otricaet.html

Ракурс

Ярослав Железняк, глава расколотой фракции «Голос» в парламенте, был уволен с должности.

За соответствующее решение проголосовали 11 народных избранников. Об этом сообщила глава политсилы Ольга Стефанишина.

До избрания нового главы фракции его обязанности будет исполнять Роман Костенко, отметили нардепы «Голоса». В то же время сам Ярослав Железняк заявил, что решение о кадровых изменениях принимается 14 голосами, и призвал «не воспринимать заявления коллег как соответствующие действительности».

По словам Стефанишиной, 14 голосов нужно для назначения главы фракции, а для увольнения достаточно большинства, то есть 11 голосов. Уже позже в пресс-службе политсилы опровергли информацию Стефанишиной, и заявили, что для увольнения Железняка нужно не менее двух третей голосов от состава фракции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в парламентской фракции партии «Голос» оформили раскол. Об этом с трибуны Рады 16 июня объявил нардеп Александра Устинова. Половина фракции создала отдельное объединение «Справедливость». В него войдет 10 нардепов.