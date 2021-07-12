Зеленський у Берліні складе три іспити – експерти про переговори з Меркель

https://racurs.ua/ua/n157297-zelenskyy-u-berlini-sklade-try-ispyty-eksperty-pro-peregovory-z-merkel.html

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11−12 липня президент України перебуває із важливим офіційним візитом в Німеччині. Володимир Зеленський зустрінеться із канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Ці переговори на тлі закінчення ери Меркель на чолі ФРН матимуть надзвичайно важливе значення для України.

Експерти вважають, що Зеленський у Берліні складатиме кілька іспитів. А екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає зустріч з Меркель моментом істини для Зеленського.

По-перше, Меркель планує під час своєї розмови з Байденом 15 липня повністю узгодити всі питання щодо «Північного потоку-2». Тому Зеленський намагатиметься знову сісти за стіл з тими, хто вирішує проблему «Північного потоку-2».

По-друге, Меркель є фундатором і архітектором нормандського формату. І Київ досі не отримав її послідовну і жорстку позицію щодо російської паспортизації.

По-третє, ми маємо знову стати цікавими для німецького бізнесу. Тоді їм буде що втрачати, якщо Путін піде вперед, і буде що купувати, коли ми підемо далі до Євросоюзу, — написав Клімкін на своїй сторінці у Фейсбук.

Колишній дипломат Костянтин Єлісєєв в спецефірі каналу «Україна 24» назвав ознаки успішних переговорів у Берліні.

Він вважає, що за підсумками зустрічей Київ отримає визначеність щодо наступного саміту нормандської четвірки.

Також я очікую, що з’явиться визначеність в рівні участі німецької сторони на саміті Кримської платформи в серпні. Оптимально я очікую заяви Меркель про те, що вона готова приїхати в Україну для того, щоб взяти участь у святкуванні річниці незалежності та саміті Кримської платформи, — заявив Єлісеєв.

Віталій Портніков вважає, що канцлер хоче зустрітися з українським президентом якраз напередодні своєї поїздки до Сполучених Штатів.

Меркель може впевнено говорити з Байденом, що її країна враховує позицію Києва — ось, розмовляла із Зеленським, буквально вчора. Більш того, на цьому тлі нівелюється значимість поїздки самого Зеленського в Вашингтон — в тому, що стосується «Північного потоку-2», — написав Портніков, який вважає, що Зеленський прибуде в Сполучені Штати тоді, коли Байден і Меркель про все остаточно домовляться.

На його думку, Зеленський повинен прибути в Берлін з незаперечними аргументами, які повинні довести критичність завершення будівництва «Північного потоку-2» саме для безпеки України.

Якщо мова піде про гроші, компенсації — не сумнівайтеся, з усім погодяться. Гроші дадуть, і навіть більше, ніж попросять. І Путін з усім цим погодиться, щоб вже через кілька місяців або років все порушити. Ну, припустимо, доведеться терміново ремонтувати російську частину газопроводу, — написав Портніков.

У такому випадку Київ опиниться без грошей, без транзиту, зате з гарантіями — як у випадку з Будапештським меморандумом. Тому українська позиція, на думку Портнікова, повинна бути жорсткою і чіткою.