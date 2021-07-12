Зеленский в Берлине сдаст три экзамена — эксперты о переговорах с Меркель

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11−12 июля президент Украины находится с важным официальным визитом в Германии. Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Эти переговоры на фоне окончания эры Меркель во главе ФРГ чрезвычайно важны для Украины.

Эксперты считают, что Зеленский в Берлине сдаст несколько экзаменов. А экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин называет встречу с Меркель моментом истины для Зеленского.

Во-первых, Меркель планирует во время своего разговора с Байденом 15 июля полностью согласовать все вопросы по поводу «Северного потока-2». Поэтому Зеленский в Берлине попытается снова сесть за стол с теми, кто решает проблему «Северного потока-2».

Во-вторых, Меркель является основателем и архитектором нормандского формата. И Киев до сих пор не получил ее последовательную и жесткую позицию по поводу российской паспортизации.

В-третьих, мы снова можем стать интересными для немецкого бизнеса. Тогда им будет что терять, если Путин пойдет вперед, и будет что покупать, когда мы пойдем дальше в Евросоюз, — написал Климкин на своей странице в Фейсбук.

Бывший дипломат Константин Елисеев в спецэфире канала «Украина 24» назвал признаки успешных переговоров в Берлине. Он считает, что по итогам встреч Киев получит определенность по поводу следующего саммита нормандской четверки.

Также я ожидаю, что появится определенность в уровне участия немецкой стороны на саммите Крымской платформы в августе. Оптимально я ожидаю заявление Меркель о том, что она готова приехать в Украину для того, чтобы принять участие в праздновании годовщины независимости и саммите Крымской платформы, — заявил Елисеев.

Виталий Портников считает, что канцлер хочет встретиться с украинским президентом как раз накануне своей поездки в Соединенные Штаты.

Меркель может уверенно говорить с Байденом, что ее страна учитывает позицию Киева — вот, разговаривала с Зеленским, буквально вчера. Более того, на этом фоне нивелируется значимость поездки самого Зеленского в Вашингтон — в том, что касается «Северного потока-2», — написал Портников, который считает, что Зеленский прибудет в Соединенные Штаты, когда Байден и Меркель обо всем окончательно договорятся.

По его мнению, Зеленский должен прибыть в Берлин с неоспоримыми аргументами, которые должны доказать критичность завершения строительства «Северного потока-2» именно для безопасности Украины.

Если речь пойдет о деньгах, компенсации — не сомневайтесь, со всем согласятся. Деньги дадут, и даже больше, чем попросят. И Путин со всем этим согласится, чтобы уже через несколько месяцев или лет все нарушить. Ну, допустим, придется срочно ремонтировать российскую часть газопровода, — написал Портников.

В таком случае Киев окажется без денег, без транзита, зато с гарантиями — как в случае с Будапештским меморандумом. Поэтому украинская позиция, по мнению Портникова, должна быть жесткой и четкой.