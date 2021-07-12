Владимир Зеленский и Амин Лашет, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время своего визита в Берлин встретился с предполагаемым преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии — премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Об этом вчера, 11 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский совершил визит в представительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Берлине сразу после прилета в Германию.

Он (Лашет — ред.) отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым главой ХДС, — отмечают в Офисе президента.

Зеленский во время этой встречи, в частности, говорил о вступлении Украины в Евросоюз и ситуацию на Донбассе. Он отметил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и выразил надежду, что федеральное правительство продолжит политику поддержки нашего государства.

Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС относительно европейской интеграции и членства Украины в НАТО, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил Лашету о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса, — отмечают в Офисе президента.

Кроме того, Зеленский и Лашет обсудили вопросы газопровода «Северный поток — 2», призванного соединить Германию с Россией по дну Балтийского моря в обход Украины.

Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию представляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС, — информируют в Офисе президента.