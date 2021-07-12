Италия остановила Англию в сумасшедшей серии пенальти, фото — УЕФА

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Ракурс

Сборная Италии по футболу выиграла Чемпионат Европы 2020 года. В финале «скуадра адзурра» уступала, но перевела игру в овертайм и выиграла серию послематчевых пенальти.

Италия во второй раз в истории завоевала титул лучшей команды Европы, а вот Англия раз побеждала на крупных футбольных форумах только в 1966 году (домашний чемпионат мира).

Уже на третьей минуте Шоу завершил хорошую комбинацию британцев с завершающим пасом Кейна. Игра давалась Англии легко, Италия пришла в себя только после 30 минут матча и провела несколько острых атак. Сравнять счет команде Манчини удалось на 67 минуте — Бонуччи добил после сейва Пикфорда.

В дальнейшем голевых моментов у обеих команд не было, но на поле стало борьбы, фолов и желтых карточек от арбитра.

Финал докатился до серии пенальти, в которой решающими стали замены, которые Саутгейт сделал за несколько минут до окончания овертайма. Именно свежие игроки Англии не сумели переиграть Доннарумму, хотя Италия первой (Белотти) не реализовала пенальти. В итоге — 1:1 в основное и дополнительное время и 3:2 в пользу Италии в серии одиннадцатиметровых.