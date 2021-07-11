Фигура пилота. Фото: The Sun

https://racurs.ua/n157277-angliyskiy-pilot-ostavil-v-nebe-poslanie-pered-finalom-evro-2020-foto.html

Ракурс

Матч Англия-Италия состоится уже в ближайшие часы. Для того чтобы поддержать родную сборную на финале Евро-2020, пилот Бен Дэвис написал на форуме полетов фразу It’s Coming Home (Он возвращается домой).

Такой «трюк» он сделал с помощью координат в GPS-навигаторе, которые фиксировали его полет. Об этом сообщает The Sun.

По словам пилота, таким образом он хотел выразить поддержку своей стране. Он указал соответствующие точки в GPS, а сын помогал ему контролировать, все ли идет хорошо.

Лучше всего это делать рано утром или вечером, чтобы воздух был более спокойным, иначе вы попадете в занос, и может сложиться впечатление, что вы пьяны. Это может быть довольно сложно, потому что некоторые повороты очень крутые. Я волновался, что все может пойти не так, и мне придется начинать заново, но все получилось, — рассказал Дэвис.

Фраза, которую написал пилот в небе — отсылка к песне Football’s Coming Home, которая стала гимном болельщиков сборной Англии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Англия и Италия сойдутся в финале Евро-2020. Сборные стран сыграют финальный матч чемпионата Европы на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».

Источник: The Sun