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Ракурс
Фигура пилота. Фото: The Sun

Английский пилот оставил в небе послание перед финалом Евро-2020 (ФОТО)

11 июл 2021, 21:08
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Матч Англия-Италия состоится уже в ближайшие часы. Для того чтобы поддержать родную сборную на финале Евро-2020, пилот Бен Дэвис написал на форуме полетов фразу It’s Coming Home (Он возвращается домой).

Такой «трюк» он сделал с помощью координат в GPS-навигаторе, которые фиксировали его полет. Об этом сообщает The Sun.

Фигура пилота. Фото: The SunПо словам пилота, таким образом он хотел выразить поддержку своей стране. Он указал соответствующие точки в GPS, а сын помогал ему контролировать, все ли идет хорошо.

Лучше всего это делать рано утром или вечером, чтобы воздух был более спокойным, иначе вы попадете в занос, и может сложиться впечатление, что вы пьяны. Это может быть довольно сложно, потому что некоторые повороты очень крутые. Я волновался, что все может пойти не так, и мне придется начинать заново, но все получилось, — рассказал Дэвис.

Фраза, которую написал пилот в небе — отсылка к песне Football’s Coming Home, которая стала гимном болельщиков сборной Англии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Англия и Италия сойдутся в финале Евро-2020. Сборные стран сыграют финальный матч чемпионата Европы на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».

Источник: The Sun

Источник: Ракурс


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