Английский пилот оставил в небе послание перед финалом Евро-2020 (ФОТО)https://racurs.ua/n157277-angliyskiy-pilot-ostavil-v-nebe-poslanie-pered-finalom-evro-2020-foto.htmlРакурс
Матч Англия-Италия состоится уже в ближайшие часы. Для того чтобы поддержать родную сборную на финале Евро-2020, пилот Бен Дэвис написал на форуме полетов фразу It’s Coming Home (Он возвращается домой).
Такой «трюк» он сделал с помощью координат в GPS-навигаторе, которые фиксировали его полет. Об этом сообщает The Sun.
По словам пилота, таким образом он хотел выразить поддержку своей стране. Он указал соответствующие точки в GPS, а сын помогал ему контролировать, все ли идет хорошо.
Лучше всего это делать рано утром или вечером, чтобы воздух был более спокойным, иначе вы попадете в занос, и может сложиться впечатление, что вы пьяны. Это может быть довольно сложно, потому что некоторые повороты очень крутые. Я волновался, что все может пойти не так, и мне придется начинать заново, но все получилось, — рассказал Дэвис.
Фраза, которую написал пилот в небе — отсылка к песне Football’s Coming Home, которая стала гимном болельщиков сборной Англии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Англия и Италия сойдутся в финале Евро-2020. Сборные стран сыграют финальный матч чемпионата Европы на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».
Источник: The Sun