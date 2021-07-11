Кейт Миддлтон. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, появилась на публике после долгой самоизоляции.

Сегодня вместе со своим отцом она посетила финальный матч Уимблдонского турнира. Об этом сообщает пресс-служба пары в Instagram.

Герцогиня внимательно наблюдала за игрой между Гордоном Рейдом, представляющим Великобританию, и Иоахимом Жераром из Бельгии. А в какой-то момент Кейт Миддлтон присоединилась к другим зрителям, чтобы создать эффект волны руками, как традиционно делают болельщики на чемпионатах.

Для сегодняшнего выхода Кейт Миддлтон выбрала женственное платье нежно-розового цвета. Дополнили образ светлый клатч и классические туфли, подобранные точно в тон платью. Следуя санитарным нормам, отец и дочь надели маски для посещения стадиона.

Ранее Кейт Миддлтон была вынуждена из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией. К счастью, у самой герцогини не было симптомов болезни.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон побывала на Уимблдонском турнире по большому теннису вместе с мужем, принцем Вильямом. Она пришла посмотреть игру между британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соаресом.