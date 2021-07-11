Новая форма. Фото: ОП

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Олимпиада-2020 начнется уже 23 июля, в связи с чем украинская сборная представила новую форму перед отлетом в Токио.

В ее показе приняли участие члены олимпийской сборной Украины, которые и будут ее носить в Японии. Об этом сообщает Офис президента.

Во время презентации были представлены парадные и тренировочные комплекты экипировок, которую для команды сшила компания Peak. Также была показана повседневная форма, в которой спортсмены посетят церемонии открытия, закрытия и награждения.

Экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, она изготовлена ​​из легких тканей с учетом климатических условий Токио. Каждый спортсмен получит по 50 единиц формы.

Заметим, что от Украины в Токио выступят 158 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 видах спорта. Наибольшее количество спортсменов от Украины будет делегировано в легкой атлетике — 47. Еще по 10 спортсменов будут представлены в борьбе и гребле на байдарках и каноэ.

Состав олимпийской сборной Украины на Токио-2020

Бадминтон: Артем Почтарев, Мария Улитина;

Бокс: Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лысенко;

Борьба: Василий Михайлов, Александр Хоцяновский — свободная Оксана Ливач, Алина Грушина, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская — женская, Ленур Теримов, Парвиз Насибов, Жан Беленюк — греко-римская;

Тяжелая атлетика: Ирина Деха. Камила Конотоп;

Велосипедный спорт Яна Беломоина — маунтинбайк, Елена Старикова, Любовь Басова — трек, Анатолий Чертополох, Валерия Кононенко — шоссе;

Гребля академическая Игорь Хмара, Станислав Ковалев;

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук, Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Юлия Юрийчук

Гребной слалом: Виктория Ус;

Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун, Диана Варинська;

Художественная гимнастика: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Малащук, Мариола Бондарчук, Мария Высочанская, Дарья Дуда

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали, Яков Хаммо, Дарья Билодид, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин;

Каратэ: Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Станислав Горуна;

Конный спорт: Александр Продан, Инна Логутенкова;

Легкая атлетика: Андрей Проценко, Глеб Пискунов, Мих Айлой Кохан, Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский, Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Игорь Главан, Марьян Закальницький, Иван Банзерук, Никита Нестеренко, Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко, Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко, Владислав Мазур, Сергей Смелик, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ирина Климец, Ирина Новожилова, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук, Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Людмила Оляновський, Мария Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодная, Виктория Калюжная, Анна Шевчук, Наталья Пироженко-Чорномаз, Наталья Семенова, Яна Гладийчук, Наталья Стребкова, Мария Миколенко, Алина Логвиненко, Яна Качур;

Плавание: Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов, Дарья Зевина, Кристина Панчишко;

Синхронное плавание: Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко;

Стрельба из лука: Алексей Гунбин, Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова;

Стрельба пулевая: Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш, Елена Костевич;

Стрельба стендовая: Ирина Маловичко;

Прыжки на батуте: Николай Просторов;

Прыжки в воду: Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий, Виктория кесарь, Анна Письменская, София Лискун;

Современное пятиборье Павел Тимощенко;

Теннис: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок;

Теннис настольный: Коу Лей, Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова;

Триатлон Юлия Елистратова;

Фехтование: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Анатолий Герей, Ольга Харлан, Елена Кривицкая.

При отправке украинских спортсменов присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он дал спортсменам флаг Украины, подписанный военными, которые в разные годы защищали нашу страну на фронте. Военные отметили, что они не будут против, чтобы на этом флаге появились подписи украинских олимпийских чемпионов.

Напомним, ранее мы сообщали, что олимпийский огонь 9 июля передали столице Японии. Церемония эстафеты олимпийского огня состоялась в присутствии только 100 специально приглашенных гостей.