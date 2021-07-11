Нова форма. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n157275-zbirna-ukrayiny-pokazala-olimpiysku-formu-foto.html

Ракурс

Олімпіада-2020 почнеться вже 23 липня, у зв’язку з чим українська збірна презентувала нову форму перед відльотом до Токіо.

У її показі взяли участь члени олімпійської збірної України, які й будуть її носити в Японії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час презентації були представлені парадні та тренувальні комплекти екіпіровок, яку для команди пошила компанія Peak. Також була показана повсякденна форма, у якій спортсмени відвідають церемонії відкриття, закриття та нагородження.

Екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, вона виготовлена ​​з легких тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кожен спортсмен отримає по 50 одиниць форми.

Зауважимо, що у від України в Токіо виступлять 158 спортсменів, які змагатимуться у 26 видах спорту. Найбільша кількість спортсменів від України буде делегована в легкій атлетиці — 47. Ще по 10 спортсменів будуть представлені в боротьбі та веслуванні на байдарках і каное.

Склад олімпійської збірної України на Токіо-2020

Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна;

Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лисенко;

Боротьба: Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський — вільна, Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська — жіноча, Ленур Терімов, Парвіз Насібов, Жан Беленюк — греко-римська;

Важка атлетика: Ірина Деха. Каміла Конотоп;

Велосипедний спорт: Яна Беломоїна — маунтінбайк, Олена Старікова, Любов Басова — трек, Анатолій Будяк, Валерія Кононенко — шосе;

Веслування академічне: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов;

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук;

Веслувальний слалом: Вікторія Ус;

Спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська;

Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Боднарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда;

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар’я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин;

Карате: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна;

Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова;

Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар’ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар’я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур;

Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко;

Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко;

Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова;

Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич;

Стрільба стендова: Ірина Маловічко;

Стрибки на батуті: Микола Просторов;

Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Софія Лискун;

Сучасне п’ятиборство: Павло Тимощенко;

Теніс: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок;

Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова;

Тріатлон: Юлія Єлістратова;

Фехтування: Богдан Нікішін, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька.

Під час відправлення українських спортсменів був присутній і президент України Володимир Зеленський. Він дав спортсменам прапор України, підписаний військовими, що в різні роки захищали нашу країну на фронті. Військові наголосили, що вони не будуть проти, щоби на цьому прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що олімпійський вогонь 9 липня передали столиці Японії. Церемонія естафети олімпійського вогню відбулася в присутності тільки 100 спеціально запрошених гостей.