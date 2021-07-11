Рекордний прапор. Фото: Штаб ООС

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У Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили новий національний рекорд, розтягнувши на честь дня створення своєї військової частини гігантський прапор України.

Довжина стягу склала 128 метрів. Про це повідомляє штаб ООС.

В акції взяли участь понад 400 військовослужбовців, а також ветерани та представники громадськості, які вирішили підтримати захисників міста.

Заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Андрій Грузінцев розповів, що сама ідея з’явилася ще півроку тому. Зшити гігантський прапор військовим допомагали волонтери з усієї Закарпатської області. Самі військові наголошують, що новий стяг планують відправити на Закарпаття, де його розгорнуть на День Незалежності України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Порушником виявився уродженець Дніпропетровської області. Його розшукала поліція, поспілкувавшись на місці події зі свідками, а також вивчивши записи з камер відеоспостереження.