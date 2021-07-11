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Ракурс
Рекордний прапор. Фото: Штаб ООС

Гігантський прапор у Маріуполі встановив новий рекорд (ФОТО)

11 лип 2021, 19:23
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У Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили новий національний рекорд, розтягнувши на честь дня створення своєї військової частини гігантський прапор України.

Довжина стягу склала 128 метрів. Про це повідомляє штаб ООС.

Рекордний прапор. Фото: штаб ООС

В акції взяли участь понад 400 військовослужбовців, а також ветерани та представники громадськості, які вирішили підтримати захисників міста.

Рекордний прапор. Фото: штаб ООС

Заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Андрій Грузінцев розповів, що сама ідея з’явилася ще півроку тому. Зшити гігантський прапор військовим допомагали волонтери з усієї Закарпатської області. Самі військові наголошують, що новий стяг планують відправити на Закарпаття, де його розгорнуть на День Незалежності України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Порушником виявився уродженець Дніпропетровської області. Його розшукала поліція, поспілкувавшись на місці події зі свідками, а також вивчивши записи з камер відеоспостереження.

Джерело: Ракурс


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