Рекордный флаг. Фото: штаб ООС

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В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили новый национальный рекорд, растянув в честь дня создания своей военной части гигантский флаг Украины.

Длина флага составила 128 метров. Об этом сообщает штаб ООС.

В акции приняли участие более 400 военнослужащих, а также ветераны и представители общественности, которые решили поддержать защитников города.

Заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Андрей Грузинцев рассказал, что сама идея появилась еще полгода назад. Сшить гигантский флаг военным помогали волонтеры со всей Закарпатской области. Сами военные отмечают, что новый флаг отправят на Закарпатье, где его развернут на День Независимости Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на улице Грушевского. Нарушителем оказался уроженец Днепропетровской области. Его разыскала полиция, пообщавшись на месте происшествия со свидетелями, а также изучив записи с камер видеонаблюдения.