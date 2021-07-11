Депрессия. Фото: istock

https://racurs.ua/n157273-javoronki-ili-sovy-uchenye-ustanovili-kto-depressivnee.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — выяснилось, что люди, которые ложатся спать раньше и раньше просыпаются, обладают мощной защитой от депрессии.

Если вы «утренняя птица», скорее всего, у вас снижен риск развития серьезной депрессии. Об этом свидетельствует новое исследование, пишет The New York Times.

Ученые исследовали явление методом менделевской рандомизации, который помогает точно определить причинно-следственные связи. Так, исследователям удалось сравнить большие группы людей на основе генетических признаков, которые не зависят от других характеристик здоровья или поведения, в данном случае — «генетическую предрасположенность» быть совой или жаворонком.

Во время эксперимента им удалось выявить более 340 генетических признаков, связанных с суточным ритмом сна. Для исследования явления ученые использовали две генетические базы данных более 800 тыс. взрослых, чтобы найти связь между биоритмами и риском депрессии.

Они обладали не только генетическими характеристиками, но также данными о диагнозах депрессии и информацией о том, когда люди ложились спать и просыпались, полученные как из комментариев самих людей, так и лабораторных записей сна, которые исследователи использовали для отслеживания так называемой пороговой точки сна — показателя наибольшей предрасположенности человека ко сну.

Во время эксперимента удалось установить, что у людей с генетической предрасположенностью к биоритму «ранней пташки» ниже риск развития серьезной депрессии. Однако люди, которые склонны просыпаться поздно и засыпать глубокой ночью, оказались более склонными к депрессии.

Напомним, ранее мы сообщали, что у каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, в течение следующих полгода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Источник: The New York Times