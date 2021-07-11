Депресія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157273-jayvoronky-chy-sovy-naukovci-vstanovyly-hto-depresyvnishe.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — з’ясувалося, що люди, які лягають спати раніше та раніше прокидаються, мають потужніший захист від депресії.

Якщо ви «ранкова пташка», швидше за все, у вас знижений ризик розвитку серйозної депресії. Про це свідчить нове дослідження, пише The New York Times.

Науковці досліджували явище за методом менделівської рандомізації, який допомагає точно визначити причинно-наслідкові зв’язки. Так, дослідникам вдалося порівняли великі групи людей на основі генетичних ознак, які не залежать від інших характеристик здоров’я чи поведінки, у цьому випадку — «генетичну схильність» бути совою чи жайворонком.

Під час експерименту науковцям вдалося виявити понад 340 генетичних ознак, пов’язаних із добовим ритмом сну. Дослідники дістали можливість порівняти великі групи людей з генетичними ознаками схильності до того чи іншого біоритму.

Для дослідження явища вчені використали дві генетичні бази даних понад 800 тис. дорослих, щоб відшукати зв’язок біоритму та ризику депресії. Вони мали не тільки генетичні характеристики, але також дані про діагнози депресії та інформацію про те, коли люди лягали спати та прокидались, отримані як із коментарів самих людей, так і з лабораторних записів сну, які дослідники використовували для відстеження так званої порогової точки сну — показник найбільшої схильності людини до сну.

Під час експерименту вдалося встановити, що у людей з генетичною схильністю до біоритму «раннього птаха» нижчий ризик розвитку серйозної депресії. Натомість люди, що схильні прокидатися пізно та засипати глибоко вночі, виявилися більш схильними до депресії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в кожної третьої людини, що перехворіла на коронавірус, протягом наступних півроку виявляють психічні розлади чи порушення в роботі мозку.

Джерело: The New York Times