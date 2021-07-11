ЕС установит «слежку» на границе с Беларусью

Литва. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n157272-es-ustanovit-slejku-na-granice-s-belarusu.html

Ракурс

Границы с Белорусью будут отслеживаться с помощью вертолетов, которые направит Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex в Литву.

Об этом сообщили в офисе литовского президента после видео-встречи президента Гитанас Науседа с главой Frontex, передает Delfi.

Для усиления контроля на границе Литвы с Беларусью в Европейском Союзе готовы предоставить вертолет из Польши, а также дополнительный вертолет из Германии. Подкрепление отправится в Литву уже на выходных. Кроме того, на следующей неделе в страну прибудут переводчики, а также персонал для работы с мигрантами и дополнительные вооруженные патрули.

Науседа рассказал, что Литве также потребуются патрульные машины и мобильные тепловизоры. Frontex обещает привлечь механизм оказания экстренной помощи на границе, что позволит привлечь дополнительные силы за очень короткое время. На данный момент Frontex пообещал до середины июля отправить в Литву 30 сотрудников для усиления безопасности границы.

Как известно, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба из-за мигрантов из Беларуси. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на нем дополнительные барьеры. В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что стену на белорусской границе намерена построить Литва для сдерживания мигрантов. МВД страны оценило, что строительство такого забора обойдется в 15 млн евро. Литва пустит в дело силы армии для усиления патрулирования на границе.

Источник: Delfi