ЄС встановить стеження на кордоні з Білоруссю

Литва. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n157272-ies-vstanovyt-stejennya-na-kordoni-z-bilorussu.html

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Кордони із Білоруссю будуть відстежуватися за допомогою вертольотів, які направить Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex в Литву.

Про це повідомили в офісі литовського президента після відеозустрічі президента Гітанаса Науседи з главою Frontex, передає Delfi.

Для посилення контролю на кордоні Литви з Білоруссю в Європейському Союзі готові надати вертоліт із Польщі, а також додатковий вертоліт із Німеччини. Підкріплення вирушить у Литву вже на вихідних. Крім того, наступного тижня в країну прибудуть перекладачі, а також персонал для роботи з мігрантами та додаткові озброєні патрулі.

Науседа розповів, що Литві також будуть потрібні патрульні машини та мобільні тепловізори. Frontex обіцяє залучити механізм надання екстреної допомоги на кордоні, що дозволить залучити додаткові сили за дуже короткий час. На цей момент Frontex пообіцяв до середини липня відправити в Литву 30 співробітників для посилення безпеки кордону.

Як відомо, 2 липня Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу через мігрантів із Білорусі. Прем'єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар'єри. В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стіну на білоруському кордоні має намір побудувати Литва для стримування мігрантів. МВС країни оцінило, що будівництво такого паркану обійдеться в 15 млн євро. Литва пустить у дію сили армії для посилення патрулювання на кордоні.

Джерело: Delfi