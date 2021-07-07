Литва побудує стіну для захисту від хвилі мігрантів з Білорусі. Фото: newkaliningrad

https://racurs.ua/ua/n157109-lytva-pobuduie-stinu-dlya-zahystu-vid-hvyli-migrantiv-z-bilorusi.html

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Стіну на білоруському кордоні має намір побудувати Литва для стримування мігрантів. МВС країни оцінило, що будівництво такого паркану обійдеться в 15 млн євро.

Литва задіє сили армії для посилення патрулювання на кордоні. Про це заявила прем'єр-міністр країни Інгрида Шимон.

Розглядаються різні варіанти паркану: одинарний, подвійний, з колючим дротом або сигналізацією. Більшість мігрантів-нелегалів — це зовсім не білоруси, а в основному громадяни Іраку, які прагнуть потрапити до Євросоюзу, повідомили в правоохоронних органах Литви.

Кількість мігрантів з Близького Сходу, які перебралися в Литву через білоруський кордон, за останній місяць виявилася в 12 разів більшою, ніж за весь 2020 рік. Щодня на кордоні затримують від 130 до 160 громадян Сирії, Іраку, Ірану та Афганістану.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перестане стримувати потоки мігрантів через територію республіки. За його словами, у країни немає на це ні сил, ні грошей. Після цього в Литві почали бити на сполох через наплив нелегалів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Литва заборонила авіасполучення через повітряний простір Білорусі. Таке рішення ухвалили задля безпеки подорожувальників.