Литва построит стену для защиты от волны мигрантов из Беларуси. Фото: newkaliningrad

https://racurs.ua/n157109-litva-postroit-stenu-dlya-zaschity-ot-volny-migrantov-iz-belarusi.html

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Стену на белорусской границе намерена построить Литва для сдерживания мигрантов. МВД страны оценило, что строительство такого заграждения обойдется в 15 млн евро.

Литва задействует силы армии для усиления патрулирования на границе. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Рассматриваются разные варианты забора: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. Большинство мигрантов-нелегалов — это вовсе не белорусы, а в основном граждане Ирака, стремящиеся в Евросоюз, сообщили в правоохранительных органах Литвы.

Число мигрантов с Ближнего Востока, которые перебрались в Литву через белорусскую границу, за последний месяц оказалось в 12 раз больше, чем за весь 2020 год. Ежедневно на границе задерживают от 130 до 160 граждан Сирии, Ирака, Ирана и Афганистана.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перестанет сдерживать потоки мигрантов через территорию республики. По его словам, у страны нет на это ни сил, ни денег. После этого в Литве забили тревогу из-за наплыва нелегалов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Литва запретила авиасообщение через воздушное пространство Беларуси. Такое решение приняли ради безопасности путешественников.