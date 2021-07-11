Англія і Італія. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n157271-angliya-ta-italiya-ziydutsya-u-finali-ievro-2020-prognoz-bukmekeriv.html

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Англія і Італія зійдуться у фіналі Євро-2020. Збірні країн зіграють фінальний матч чемпіонату Європи на легендарному лондонському стадіоні «Вемблі».

Фінальне протистояння розпочнеться о 22.00 за Києвом. Його транслюватимуть телеканали «Україна», «Футбол 1» та «Футбол 2».

Збірна Англії вийшла у фінал, обійшовши в півфіналі Данію, а Італія обіграла Іспанію. Зауважимо, що для Англії це перший матч у фіналі Євро-2020. Загалом збірна не перемагала на жодних великих турнірах із 1966 року — тоді Англія стала чемпіоном світу з футболу. Водночас для Італії це вже четвертий фінальний матч на Євро, збірна перемогла на чемпіонаті Європи в 1968 році.

Англія виграла лише два з 14 останніх матчів з Італією, обидва — товариські матчі 1997 та 2013 років. Проте Італія не програвала Англії на великих турнірах, зокрема обіграла збірну на Євро-1980, на чемпіонатах світу 1990 та 2014 років.

Букмекери вище оцінюють шанси на перемогу збірної Англії, яка за весь турнір пропустила лише один м’яч у матчі зі збірною Данії. На перемогу англійців приймають ставки з коефіцієнтом 2,65. Перемогу збірної Італії оцінюють коефіцієнтом 3,20, а нічию — 3.

Відомо, що Англія виграла 15 із 17 останніх матчів, що відбувалися на стадіоні «Вемблі», забивши 46 голів та пропустивши лише п’ять.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що УЄФА оштрафувала Футбольну асоціацію Англії за поведінку фанатів національної збірної під час під час півфінального матчу турніру Євро-2020 з командою Данії, який відбувся 7 липня.