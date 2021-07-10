УЄФА покарала Англію за осліплення голкіпера Данії лазером

Англію оштрафували за поведінку фанатів під час матчу зі збірною Данії, фото: «Патріоти України»

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Ракурс

УЄФА оштрафувала Футбольну асоціацію Англії за поведінку фанатів національної збірної під час під час півфінального матчу турніру Євро-2020 з командою Данії, який відбувся 7 липня.

Англійську футбольну асоціацію вирішено оштрафувати на 30 тис. євро. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Річ у тім, що англійські фанати тоді:

освистали гімн Данії;

використовували піротехніку;

світили лазерною указкою в очі датському воротареві Касперу Шмейхелю під час ключового пенальті.

Команда Англії тоді обіграла збірну Данії з рахунком 2:1 в додатковий час і вийшла у фінал Євро-2020, де на лондонському стадіоні «Вемблі» завтра, 11 липня, зіграє у фіналі з Італією.

Вирішальний м’яч у матчі з Данією забив Харрі Кейн. Він пробив пенальті — і хоча Шмейхель відбив удар, Кейн був успішний на добиванні.