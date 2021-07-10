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Ракурс
Англию оштрафовали за поведение фанатов во время матча со сборной Дании, фото: «Патриоты Украины»

УЕФА наказала Англию за ослепление голкипера Дании лазером

10 июл 2021, 21:18
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УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии за поведение фанатов сборной во время во время полуфинального матча турнира Евро-2020 с командой Дании, который состоялся 7 июля.

Английскую футбольную ассоциацию решено оштрафовать на 30 тыс. евро. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Дело в том, что английские фанаты тогда:

  • освистали гимн Дании;
  • использовали пиротехнику;
  • светили лазерной указкой в глаза датском вратарю Каспер Шмейхель во время ключевого пенальти.

Команда Англии тогда обыграла сборную Дании со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020, где на лондонском стадионе «Уэмбли» завтра, 11 июля, сыграет в финале с Италией.

Решающий мяч в матче с Данией забил Харри Кейн. Он пробил пенальти — и хотя Шмейхель отразил удар, Кейн был успешен на добивании.

Источник: Ракурс


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