УЕФА наказала Англию за ослепление голкипера Дании лазером

Англию оштрафовали за поведение фанатов во время матча со сборной Дании, фото: «Патриоты Украины»

https://racurs.ua/n157248-uefa-nakazala-angliu-za-osleplenie-golkipera-danii-lazerom.html

Ракурс

УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии за поведение фанатов сборной во время во время полуфинального матча турнира Евро-2020 с командой Дании, который состоялся 7 июля.

Английскую футбольную ассоциацию решено оштрафовать на 30 тыс. евро. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Дело в том, что английские фанаты тогда:

освистали гимн Дании;

использовали пиротехнику;

светили лазерной указкой в глаза датском вратарю Каспер Шмейхель во время ключевого пенальти.

Команда Англии тогда обыграла сборную Дании со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020, где на лондонском стадионе «Уэмбли» завтра, 11 июля, сыграет в финале с Италией.

Решающий мяч в матче с Данией забил Харри Кейн. Он пробил пенальти — и хотя Шмейхель отразил удар, Кейн был успешен на добивании.