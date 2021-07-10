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Ракурс
Во время инцидента в Беларуси, скриншот видео

Сильный ветер повалил аттракционы в Беларуси, есть пострадавшие (ВИДЕО)

10 июл 2021, 20:40
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В Беларуси сильный ветер повалил надувные батуты. Инцидент произошел в городе Александрия, расположенном в Шкловском районе Могилевской области.

В результате инцидента пострадали пять человек, среди них двое детей. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

По сообщениям местных СМИ, сегодня в Александрии проходили праздничные мероприятия по случаю праздника «Купалья» и «Дня открытых дорог» (в честь юбилея ГАИ Беларуси).

На снятых очевидцами видео можно увидеть, что ветер, в частности, поднял в воздух один из этих аттракционов. По словам свидетелей, тогда наблюдался сильный ветер, который в один момент резко усилился.

Напомним, на Житомирщине вчера, 9 июля, во время празднования Ивана Купала прогремел взрыв, в результате которого три человека получили ожоги.

Источник: Ракурс


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