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Во время инцидента в Беларуси, скриншот видео
Сильный ветер повалил аттракционы в Беларуси, есть пострадавшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157247-silnyy-veter-povalil-attrakciony-v-belarusi-est-postradavshie-video.htmlРакурс
В Беларуси сильный ветер повалил надувные батуты. Инцидент произошел в городе Александрия, расположенном в Шкловском районе Могилевской области.
В результате инцидента пострадали пять человек, среди них двое детей. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.
По сообщениям местных СМИ, сегодня в Александрии проходили праздничные мероприятия по случаю праздника «Купалья» и «Дня открытых дорог» (в честь юбилея ГАИ Беларуси).
На снятых очевидцами видео можно увидеть, что ветер, в частности, поднял в воздух один из этих аттракционов. По словам свидетелей, тогда наблюдался сильный ветер, который в один момент резко усилился.
Напомним, на Житомирщине вчера, 9 июля, во время празднования Ивана Купала прогремел взрыв, в результате которого три человека получили ожоги.
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