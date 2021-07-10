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Ракурс
Під час інциденту у Білорусі, скріншот відео

Сильний вітер повалив атракціони в Білорусі, є постраждалі (ВІДЕО)

10 лип 2021, 20:40
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У Білорусі сильний вітер повалив надувні батути. Інцидент стався у місті Олександрія, розташованому у Шкловському районі Могильовської області.

В результаті інциденту постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я Білорусі.

Зазначається, що загрози життю постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сьогодні в Олександрії проходили святкові заходи з нагоди свята «Купалья» та «Дня відкритих доріг» (на честь ювілею ДАІ Білорусі).

На знятих очевидцями відео можна побачити, що вітер, зокрема, підняв у повітря один із цих атракціонів. За словами свідків, тоді спостерігався сильний вітер, який в один момент різко посилився.

Нагадаємо, на Житомирщині вчора, 9 липня, під час святкування Івана Купала пролунав вибух, в результаті якого троє осіб отримали опіки.

Джерело: Ракурс


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