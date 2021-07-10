Озеро незвично круглої форми виявили у Чорнобильській зоні, фото: Денис Вишневский

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Ракурс

У Чорнобильській зоні під час обльоту згарищ, залишених масштабними торішніми пожежами, виявили озеро майже ідеально круглої форми.

Про це повідомляється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що раніше ця водойма була розташованим поблизу поліського села ставком і мала форму неправильної трапеції, куди входили й виходили канали.

Після Чорнобильської аварії, яка призвела до відселення людей із 30-кілометрової Зони відчуження, ці об'єкти не зникли, а, як стверджують співробітники Заповідника, «перейшли в інший стан рівноваги» — рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною.

Чим не око Полісся? — наголошують у заповіднику.

Нагадаємо, нещодавно в Чорнобильській зоні виявили рідкісний вид бджіл, внесених до Червоної книги України.