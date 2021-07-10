Три рекорди вакцинації за тиждень назвав Ляшко

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Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі
Три рекорди вакцинації за тиждень назвав Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n157245-try-rekordy-vakcynaciyi-za-tyjden-nazvav-lyashko.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого.
Наразі українцям вже ввели 3,4 млн доз вакцин різних виробників. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 10 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За словами Ляшка, цього тижня в Україні було зафіксовано відразу три рекорди за кількістю зроблених за день щеплень від COVID-19:
- 7 липня — 104 тис. 680 щеплень;
- 8 липня — 109 тис. 160 щеплень;
- 9 липня — 114 тис. 660 щеплень.
За словами міністра, кількість зроблених за весь час щеплень наразі розподіляється так:
- вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) — введено 1,3 млн доз;
- вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech — введено 1,1 млн доз;
- вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech — введено 1 млн доз.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно спростували популярний міф про COVID-вакцинацію.
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