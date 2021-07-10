Три рекорди вакцинації за тиждень назвав Ляшко

Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n157245-try-rekordy-vakcynaciyi-za-tyjden-nazvav-lyashko.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі українцям вже ввели 3,4 млн доз вакцин різних виробників. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про це сьогодні, 10 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Ляшка, цього тижня в Україні було зафіксовано відразу три рекорди за кількістю зроблених за день щеплень від COVID-19:

7 липня — 104 тис. 680 щеплень;

8 липня — 109 тис. 160 щеплень;

9 липня — 114 тис. 660 щеплень.

За словами міністра, кількість зроблених за весь час щеплень наразі розподіляється так:

вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) — введено 1,3 млн доз;

вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech — введено 1,1 млн доз;

вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech — введено 1 млн доз.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно спростували популярний міф про COVID-вакцинацію.