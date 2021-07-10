Три рекорда вакцинации за неделю назвал Ляшко

Виктор Ляшко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n157245-tri-rekorda-vakcinacii-za-nedelu-nazval-lyashko.html

Ракурс

Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине началась 24 февраля.

В настоящее время украинцам уже ввели 3,4 млн доз вакцин разных производителей. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня, 10 июля, сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Ляшко, на этой неделе в Украине были зафиксированы сразу три рекорда по количеству сделанных за день прививок от COVID-19:

7 июля — 104 тыс. 680 прививок;

8 июля — 109 тыс. 160 прививок;

9 июля — 114 тыс. 660 прививок.

По словам министра, количество сделанных за все время прививок в настоящее время распределяется так:

вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) — введены 1,3 млн доз;

вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech — введены 1,1 млн доз;

вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech — введены 1 млн доз.

Напомним, в Минздраве недавно опровергли популярный миф о COVID-вакцинации.