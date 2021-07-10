Во время учений Sea Breeze-2021 спасли парашютиста, фото: ГПСУ

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Нештатная ситуация произошла во время международных военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

При осуществлении парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься среди моря, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГНСУ).

Отмечается, что в то время в морском компоненте учений уже шла «свободная игра», в рамках которой участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования.

Поэтому, несмотря учебная вводная или реальная обстановка, реагирование было мгновенным, — отмечают в ГПСУ.

Все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены на проведение поисково-спасательной операции, к которой также были подключены пост технического наблюдения и наблюдательный вахта маяка острова.

Проведение поисково-спасательной операции осложняли погодные условия:

проливной дождь;

северный ветер силой более 10 м/с;

«взволнованное» до 3−4 баллов море.

Парашютиста на расстоянии более чем 1,5 км к югу от Змеиного обнаружил катер Измаильского отряда Морской охраны проекта «Гриф».

Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием, и уверенность, что собратья не оставят его в опасности, — подчеркивается в сообщении.

Парашютиста подняли на борт катера, а после прибытия в пункт базирования передали медикам. Чувствовал он себя удовлетворительно.