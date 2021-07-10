Sea Breeze-2021 — катер пограничников спас одного из парашютистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157244-sea-breeze-2021-kater-pogranichnikov-spas-odnogo-iz-parashutistov-video.htmlРакурс
Нештатная ситуация произошла во время международных военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.
При осуществлении парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься среди моря, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГНСУ).
Отмечается, что в то время в морском компоненте учений уже шла «свободная игра», в рамках которой участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования.
Поэтому, несмотря учебная вводная или реальная обстановка, реагирование было мгновенным, — отмечают в ГПСУ.
Все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены на проведение поисково-спасательной операции, к которой также были подключены пост технического наблюдения и наблюдательный вахта маяка острова.
Проведение поисково-спасательной операции осложняли погодные условия:
- проливной дождь;
- северный ветер силой более 10 м/с;
- «взволнованное» до 3−4 баллов море.
Парашютиста на расстоянии более чем 1,5 км к югу от Змеиного обнаружил катер Измаильского отряда Морской охраны проекта «Гриф».
Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием, и уверенность, что собратья не оставят его в опасности, — подчеркивается в сообщении.
Парашютиста подняли на борт катера, а после прибытия в пункт базирования передали медикам. Чувствовал он себя удовлетворительно.
За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны награжден специальными наградами, — отмечается в сообщении.