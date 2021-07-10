Під час навчань Sea Breeze-2021 врятували парашутиста, фото: ДПСУ

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Нештатна ситуація сталася під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Під час здійснення парашутного десантування з гелікоптера на острів Зміїний одного з парашутистів різким поривом вітру віднесло на значну відстань від острова, тож він був змушений спуститись серед моря, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби (ДПСУ).

Зазначається, що в той час у морському компоненті навчань вже тривала «вільна гра», в межах якої учасники отримують ввідні раптово, без попереднього погодження.

Тож, не зважаючи навчальна ввідна чи реальна обстановка, реагування було миттєвим, — зазначають у ДПСУ.

Всі сили морського та повітряного компоненту, що перебували поблизу, були скеровані на проведення пошуково-рятувальної операції, до якої також були підключені пост технічного спостереження й спостережна вахта маяка острова.

Проведення пошуково-рятувальної операції ускладнювали погодні умови:

рясний дощ;

північний вітер силою понад 10 м/с;

«схвильоване» до 3−4 балів море.

Парашутиста за понад 1,5 км на південь від Зміїного виявив катер Ізмаїльського загону Морської охорони проєкту «Гриф».

Бійця понад дві години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням, і впевненість, що побратими не полишать його в небезпеці, — зазначається в повідомленні.

Парашутиста підняли на борт катера, а після прибуттям в пункт базування передали медикам. Почувався він задовільно.