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Ракурс
Озеро необычно круглой формы обнаружили в Чернобыльской зоне, фото: Денис Вишневский

В Чернобыльской зоне после пожаров нашли «глаз Полесья» (ФОТО)

10 июл 2021, 20:09
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В Чернобыльской зоне во время облета пожарищ, оставленных масштабными прошлогодними пожарами, обнаружили озеро почти идеально круглой формы.

Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что ранее этот водоем был расположенным вблизи полесского села прудом и имел форму неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.

После Чернобыльской аварии, которая привела к отселению людей из 30-километровой зоны отчуждения, эти объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, «перешли в другое состояние равновесия» — уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной.

Чем не глаз Полесья? — подчеркивают в заповеднике.

Озеро необычно круглой формы обнаружили в Чернобыльской зоне, фото: Денис Вишневский

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне обнаружили редкий вид пчел, внесенных в Красную книгу Украины.

Источник: Ракурс


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