Озеро необычно круглой формы обнаружили в Чернобыльской зоне, фото: Денис Вишневский

https://racurs.ua/n157246-v-chernobylskoy-zone-posle-pojarov-nashli-glaz-polesya-foto.html

Ракурс

В Чернобыльской зоне во время облета пожарищ, оставленных масштабными прошлогодними пожарами, обнаружили озеро почти идеально круглой формы.

Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что ранее этот водоем был расположенным вблизи полесского села прудом и имел форму неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.

После Чернобыльской аварии, которая привела к отселению людей из 30-километровой зоны отчуждения, эти объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, «перешли в другое состояние равновесия» — уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной.

Чем не глаз Полесья? — подчеркивают в заповеднике.

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне обнаружили редкий вид пчел, внесенных в Красную книгу Украины.