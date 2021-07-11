Коли в Україні з’явиться однодозна вакцина, спрогнозували в МОЗ

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157270-koly-v-ukrayini-z-yavytsya-odnodozna-vakcyna-sprognozuvaly-v-moz.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. Натомість однодозний препарат від інфекції виробника Johnson&Johnson, який зареєструвало Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), ще нескоро з’явиться в Україні.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він наголосив, що наразі дуже важко сказати, коли українці отримають цю вакцину, оскільки є кілька проблем із боку виробника. Так, повідомляється, що Johnson&Johnson — це єдина вакцина з одноразовим введенням, що робить її привабливою для багатьох країн. Саме цей препарат можна дуже швидко використовувати.

На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну, — поділився Кузін.

Головний санітарний лікар додав, що Україна вже має такий досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали вакцину, і зараз перемовини ведуться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Бельгії офіційно зафіксували перший у країні випадок зараження одразу двома різновидами коронавірусу. Через зараження двома мутаціями літня жінка померла.