Одразу два штами коронавірусу вбили жінку в Бельгії

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157267-odrazu-dva-shtamy-koronavirusu-vbyly-jinku-v-belgiyi.html

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Коронавірус у світі продовжує вирувати. У Бельгії офіційно зафіксували перший у країні випадок зараження одразу двома різновидами коронавірусу.

Через зараження двома мутаціями літня жінка померла. Про це інформує місцеве видання VRT.

Відомо, що 90-річна жінка померла ще в березні, але лише зараз вдалося дослідити цей випадок. Тести підтвердили, що вона захворіла одразу на два штами коронавірусу.

Аналізи та дослідження показали, що бельгійка заразилася варіантами «Альфа» й «Бета», відомими як «британський» та «південноафриканський» коронавіруси. На момент смерті обидва штами були широко розповсюджені в Бельгії, тому епідеміологи не виключають, що жінка могла заразитися через контакти з двома різними людьми. У публікації наголошують, що померла не робила щеплення від коронавірусу.

Як зазначають експерти, подібні випадки «подвійного» зараження коронавірусом є вкрай рідкими, і наразі не є зрозумілим, наскільки саме поєднання двох штамів інфекції стало причиною смерті цієї пацієнтки. Для Бельгії цей випадок став першим і поки єдиним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ризик важкого захворювання і смерті від інфекції серед дітей та підлітків надзвичайно низький.

Джерело: VRT