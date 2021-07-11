Поліандрію можуть узаконити в ПАР слідом за багатоженством

https://racurs.ua/ua/n157265-poliandriu-mojut-uzakonyty-v-par-slidom-za-bagatojenstvom.html

Ракурс

Поліандрію можуть узаконити в ПАР — уряд африканської країни, конституція якої передбачає одностатеві шлюби і полігамію для чоловіків, пропонує дозволити жінкам перебувати в кількох шлюбах з різними чоловіками. Ця тема викликала критику у консервативного населення ПАР.

Африканські суспільства не готові до істинної рівності. Ми не знаємо, що робити з жінками, яких ми не можемо контролювати, і заперечення зводяться саме до питань контролю, — сказав професор Колліс Мачоко в інтерв’ю ВВС.

Професор Мачоко провів дослідження, під час якого поспілкувався з 20 жінками і 45 чоловіками, які перебували в поліандричному шлюбі у Зімбабве.

Секретність тут як у масонів. Зіткнувшись з кимось незнайомим, кому вони не довіряють, ці люди просто заперечують, що мають подібний шлюб. Все це через страх переслідування, — зазначає дослідник.

За його словами, одну з жінок ще у шостому класі захопила ідея про поліандрії, коли вона дізналася про наявність «чоловіків» у бджолиної матки. У зрілому віці вона почала займатися сексом з кількома партнерами, які знали про існування один одного. Четверо з них згодом стали її чоловіками.

Це зруйнує африканську культуру. А як щодо дітей в цих шлюбах? Як вони дізнаються, чиї вони діти? Жінка не може взяти на себе роль чоловіка. Це нечувано. Чи буде жінка тепер платити лоболу (традиційний викуп за наречену — ред.) за чоловіка? Чи візьме чоловік її прізвище? — проти поліандрії виступив бізнесмен і телеведучий з ПАР Мусі Мселеку, котрий має чотирьох дружин.

У поліандрії жінка часто ініціює відносини і може вигнати чоловіка, якщо вважає, що він дестабілізує відносини з іншими партнерами. За словами професора Мачоко, головною причиною того, чому його співрозмовники погоджувалися на поліандрію, була любов. Вони не хотіли ризикувати втратою дружини, якщо не задовольняли її в сексуальному плані. Іншою причиною було безпліддя: деякі чоловіки погоджувалися на поліандрію, щоб їхня дружина могла мати дітей.