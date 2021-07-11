Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157264-33-speky-ta-grozy-pogoda-na-12-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 липня очікується спекотна та дощова, у центральних, південних східних регіонах прогнозують грози. Температура повітря досягне позначки +33°

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29° до +33°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 липня прогнозується дощова та спекотна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +19°, а вдень триматиметься на рівні від +31° до +33° тепла.

Погода в Харкові очікується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі досягне позначки від +19° до +21°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +33°.

Погодні умови в Одесі будуть спекотними, подекуди вдарятимуть короткочасні грози. Повітря вдень прогріється до +32°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові зустріне сонцем та спекою. Температурні показники будуть такими: уночі +16…+18° тепла, а вдень +30…+32° тепла.

Погода в Карпатах 12 липня прогнозується грозова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +15° до +17° тепла, а вдень температура сягне +31° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.