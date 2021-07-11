Радикальний спосіб продовжити життя чоловікам відкрили вчені - новини науки

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Радикальний спосіб продовження життя для чоловіків відкрили вчені з Нової Зеландії на підставі аналізу ДНК деяких видів тварин. На думку дослідників, видалення репродуктивних органів у баранів сприяє продовженню життя.

Фахівці не виключають, що кастрація може бути радикальним, але ефективним методом пролонгації життя чоловіків. Результати дослідження оприлюднені в журналі eLife.

Видалення насінників у баранів, за словами фермерів і вчених, може продовжити життя тварин на 60%. Однак механізми, що відповідають за довголіття, раніше були незрозумілими. Тому новозеландські вчені разом з генетиком зі США Стівом Хорватом вирішили проаналізувати ДНК ссавців, використовуючи метод вимірювання біологічного віку за допомогою хімічних міток. З’ясувалося, що у кастрованих баранів швидкість старіння сповільнюється в порівнянні з некастрованими самцями.

Згідно з іншими дослідженнями, кастрація подовжує тривалість життя собак, домашніх кішок і лабораторних гризунів. Окрім цього, в епоху Нової історії євнухи при дворі корейських королів жили довше, аніж їхні сучасники. Подібні результати продемонструвало дослідження, яке було проведено у США серед пацієнтів психіатричної лікарні.