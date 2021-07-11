Поплавський поскаржився на розмір пенсії

https://racurs.ua/ua/n157262-poplavskyy-poskarjyvsya-na-rozmir-pensiyi-yde-odrazu-video.html

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Михайло Поплавський, 71-річний скандальний «співочий» ректор Київського національного університету культури і мистецтв, вже отримує державну пенсію. Про розмір своєї пенсії колишній нардеп розповів в інтерв’ю телеведучій Катерині Осадчій.

У мене помічники отримують і вона «йде одразу». Я навіть не знаю. Думаю, що отримую як народний депутат, десь близько 16−17 тис. грн, — вказав Поплавський.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Поплавським. Йдеться про можливе приховування політиком маєтку площею 1 тис. 67 кв. м. У 2018 році екс-нардеп декларував також 25 млн грн доходів.

Нагадаємо, отримавши депутатський мандат під час Майдану — 15 січня 2014 року — Поплавський наступного дня проголосував за сумнозвісні «Диктаторські закони». Згодом він не підтримав звернення щодо визнання Росії державою-агресором, а також законопроекти про обов’язкове володіння держслужбовцями українською мовою.

За повідомленнями ЗМІ, Поплавський як ректор Національного університету культури і мистецтв заснував приватний виш «Київський університет культури», студенти якого де-факто навчалися в державному виші.