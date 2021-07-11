Поплавский пожаловался на размер пенсии

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Михаил Поплавский, 71-летний скандальный «поющий» ректор Киевского национального университета культуры и искусств, уже получает государственную пенсию. О размере своей пенсии бывший нардеп рассказал в интервью телеведущей Екатерине Осадчей.

У меня помощники получают и она «идет сразу». Я даже не знаю. Думаю, что получаю как народный депутат, где-то около 16−17 тыс. грн, — указал Поплавский.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Поплавским. Речь идет о возможном сокрытии политиком поместья площадью 1 тыс. 67 кв. м. В 2018 году экс-нардеп декларировал также 25 млн грн доходов.

Напомним, получив депутатский мандат во время Майдана — 15 января 2014 года — Поплавский на следующий день проголосовал за «Диктаторские законы». Впоследствии он не поддержал обращение о признании России государством-агрессором, а также законопроекты об обязательном владении госслужащими украинским языком.

По сообщениям СМИ, Поплавский как ректор Национального университета культуры и искусств основал частный вуз «Киевский университет культуры», студенты которого де-факто учились в государственном вузе.