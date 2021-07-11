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Ракурс
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Киеве, есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Киеве, есть пострадавшие (ВИДЕО)

11 июл 2021, 13:27
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Маршрутка с пассажирами перевернулась 11 июля в Киеве на Гостомельском шоссе. Согласно предварительной информации, полосу движения по дороге в столицу не поделили маршрутка Mercedes на зимней резине и легковой автомобиль Hyundai.

После столкновения маршрутка опрокинулась на правый борт. На место прибыли сразу все экстренные службы района. К счастью, обошлось без погибших, — информирует dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, в салоне маршрутки на момент ДТП находилось шесть-семь пассажиров. Самую тяжелую травму получил мужчина — множественный открытый перелом правой руки. Его зажало в салоне транспортного средства. Кроме этого, первую медпомощь оказывали женщине с травмой живота, девушке с переломом левой ключицы, женщине с рассечением над правым глазом, девушке с травмой головы (рассечением сзади), девушке с болью в левом предплечье. Еще две женщины находились в шоковом состоянии.

Бус начал вилять, зацепил свою обочину и перевернулся. Что было до этого — не знаю. Муж закричал: «Смотри, что творит?». Далее облако пыли и бус на боку. Все, кто был рядом, побежали к бусу. Водитель вылез сам, открыл задние «ворота» и помогал вылазить пассажирам. Топливо капало, ребята огнетушителями поливали, — сообщила очевидец ДТП в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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