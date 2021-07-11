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Белый ковер из огромного града накрыл украинский курорт

Белый ковер из огромного града услал украинский курорт (ФОТО, ВИДЕО)

11 июл 2021, 13:00
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Белый ковер из огромного града устелил украинский курорт — обильные осадки в эти выходные наблюдались в селе Пилипец на Закарпатье, где расположен известный горнолыжный курорт.

За считанные минуты град засыпал землю, образовав снежный покров. Местами в Хустском районе люди находили град размером с небольшое куриное яйцо. Об этом сообщили жители Пилипца в соцсетях.

Напомним, 10 июля другая природная стихия бушевала на Закарпатье — в результате сильного ливня на Раховщине были подтоплены десятки частных домов. В плену паводка оказались транспортные средства, которые двигались по автодороге Мукачево — Рогатин. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что интенсивные осадки наделали беды в четырех населенных пунктах — пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан и Луги.

Источник: Ракурс


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