Белый ковер из огромного града накрыл украинский курорт

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Ракурс

Белый ковер из огромного града устелил украинский курорт — обильные осадки в эти выходные наблюдались в селе Пилипец на Закарпатье, где расположен известный горнолыжный курорт.

За считанные минуты град засыпал землю, образовав снежный покров. Местами в Хустском районе люди находили град размером с небольшое куриное яйцо. Об этом сообщили жители Пилипца в соцсетях.

Напомним, 10 июля другая природная стихия бушевала на Закарпатье — в результате сильного ливня на Раховщине были подтоплены десятки частных домов. В плену паводка оказались транспортные средства, которые двигались по автодороге Мукачево — Рогатин. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что интенсивные осадки наделали беды в четырех населенных пунктах — пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан и Луги.